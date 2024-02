Eislaufplatz Gastra erneut mit über 20.000 Eintritten

Am 25. Februar ging die Eislaufsaison 2023/24 auf der Rankweiler Gastra zu Ende. Heuer gab es wieder über 20.000 Eintritte.

Auch heuer war der Kunsteislaufplatz Gastra in Rankweil das Ziel zahlreicher Eislauf-Fans jeden Alters. Vor kurzem konnte der 20.000 Gast begrüßt werden: Gubran Al-akwea darf sich aus diesem Anlass über eine Saisonkarte für die kommende Eislaufsaison freuen. Überreicht wurde diese von Silke Unterberger (Eislaufplatz Rankweil), Andreas Wally (Marktgemeinde Rankweil) und Gemeinderat Helmut Jenny.

Die große Besucher*innenzahl spiegelt für Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall die Bedeutung dieser Freizeiteinrichtung wider: „Eislaufen ist eine kostengünstige Alternative zu anderen Wintersportarten und überdies auch in schneearmen Winter möglich. Uns ist es deshalb ein Anliegen, auch weiterhin in den Erhalt der Sportanlage zu investieren.“

Wie groß das Interesse am Eislaufen ist, zeigen auch die Eislaufkurse des Eissportvereins und der Marktgemeinde Rankweil: Sowohl in den Weihnachts- als auch in den Semesterferien waren die Kurse innerhalb kurzer Zeit ausgebucht.