Eislaufplatz Gastra erneut mit über 20.000 Eintritten

In der zu Ende gehenden Wintersaison wurden beim Eislaufplatz Gastra in Rankweil über 20.000 Eintritte gezählt.

Wird beim Eislaufplatz Gastra die 20.000-Besucher-Marke überschritten, erhält der oder die 20.000ste Besucher*in traditionell eine Saisonkarte für die nächste Wintersaison als symbolischen Dank für das große Publikumsinteresse. So auch heuer: Über eine kostenlose Eislaufsaison 2023/24 freuen durfte sich Sabine Szabo aus Klaus. Gemeinderat Helmut Jenny überreichte ihr am Mittwoch, 15. Februar, feierlich die Saisonkarte und betonte, die Bedeutung dieser Freizeiteinrichtung für die gesamte Region: „Außer der Vorarlberg Halle in Feldkirch ist der Eislaufplatz Gastra die einzige Möglichkeit, um im Vorderland eiszulaufen. Zudem ist es eine gute und kostengünstige Ergänzung zu andere Wintersportarten.“ Trotz der enorm gestiegenen Kosten – vor allem für Energie – konnten wir die Eintrittspreise auf einem niedrigen Niveau halten. „Der Eislaufplatz ist eine wichtige Freizeiteinrichtung für das gesamte Vorderland und daher werden wir in der Gemeinde Rankweil weiterhin in den Erhalt dieser Sportanlage investieren“, so Jenny. Wie groß das Interesse am Eislaufen ist, zeigen die Eislaufkurse des Eissportvereins und der Marktgemeinde Rankweil in den Weihnachts- und Semesterferien: In beiden Ferien waren die Kurse innerhalb kurzer Zeit ausgebucht.