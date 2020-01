Eislaufen - mehr SpaÃŸ mit der richtigen Technik

Eislaufen ist ein schönes Freizeitvergnügen. Besonders, wenn man die zwei schmalen Kufen unter seinen Füßen beherrscht, was jedoch nicht immer der Fall ist.

Die Folgen sind teils schwere Verletzungen, vor allem am Kopf und an den Händen. Auch das Gedränge wild durcheinander fahrender Eisläufer kann beängstigend sein, so Mario Amann von Sicheres Vorarlberg. Besonders die durch Unachtsamkeit und Übermut verursachten Kollisionen können schlimm enden. Wer jedoch die Technik des Eislaufens beherrscht, kann anderen besser ausweichen oder rechtzeitig stoppen.