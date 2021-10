Eisige Zeiten für Nachwuchsrodler

Igls (dk). Nach intensiven Vorbereitungen wagten sich die Nachwuchssportler des Rodelclubs Sparkasse Bludenz erstmals in dieser Saison aufs Eis.

Am 29. Oktober 2021 wird der neue Eiskanal in Bludenz-Hinterplärsch offiziell eröffnet und steht damit auch dem heimischen Nachwuchs zur Verfügung. Geplant ist im November ein großes Schulsportprojekt, an dem Schulen aus Bludenz, Nüziders und Vandans teilnehmen werden und so diese rasante Sportart hautnah erleben können. Ein Schwerpunkt im Nachwuchsbereich ist der ASVÖ-Cup 2021/22, in dessen Rahmen am 6. Februar 2022 auch ein Rennen in Bludenz stattfinden wird.