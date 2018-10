Eisige Träume werden wahr

Bludenz (dk). Nach jahrzehntelangem Ringen um eine neue Kunsteisbahn-Rodelanlage in Bludenz-Hinterplärsch war es nun am 25. Oktober so weit: der Spatenstich für das neue Projekt konnte durchgeführt werden.

Das Auf und Ab um eine neue Rodelanlage reicht bis in das Jahr 1984 zurück, als die damalige Junioren-Weltmeisterschaft witterungsbedingt nur unter größten Schwierigkeiten durchgeführt werden konnte und teilweise nach Imst verlegt werden musste. Seither wurden zahlreiche Pläne geschmiedet und Finanzierungsmöglichkeiten gesucht, bis nun das Projekt endlich spruchreif ist. Die neue Bahn umfasst eine Länge von 750 m, weist einen Höhenunterschied von 43,3 m auf, ermöglicht Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h, ist mit Kosten in der Höhe von € 6,6 Mio veranschlagt und sollte im Herbst 2019 in Betrieb gehen. Die Bahn ist speziell für den Rodelnachwuchs und Tourismus konzipiert, dient aber auch den Schulen als Sportstätte. Die Finanzierung erfolgt über den Bund, dem Land, der Stadt Bludenz sowie dem Infrastrukturfonds und der Tourismusförderung. Es wird mit der neuen Anlage ein kräftiger Belebungsschub für die Stadt Bludenz und die Region erwartet.

Spatenstich erfolgt