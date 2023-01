Eishockeyspaß in den Ferien

Zahlreiche Kinder nutzten in den Weihnachtsferien ein Eishockeycamp in Hohenems.

Rund 30 Jungs und Mädchen in den Altersklassen U7 bis U11 nutzten dabei die Gelegenheit und nahmen am Ferien-Eishockeycamp in Hohenems teil. Das engagierte Trainerteam hatte dazu ein abwechslungsreiches Programm zusammen gestellt und so ging es für die jungen Puckkünstler neben den Einheiten auf dem Eis auch zum „Trockentraining“ in die Turnhalle. Neben Koordination, Kondition und Technik kam dabei auch der Spaß nicht zu kurz und auch das gemeinsame Mittagessen förderte das „Team-Life“. Am Ende zeigten sich alle zufrieden und freuen sich bereits wieder auf die nächsten Spiele und Turniere in den jeweiligen Meisterschaften. MIMA