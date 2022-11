Eishockeypuck gegen Bowlingkugel getauscht

Das U13-Team der Rheintal Bulldogs nutzte einen eishockeyfreien Nachmittag für einen Teamevent in der Funworld Hard.

Voller Vorfreude ging es für die Hockey-Youngsters in die Funworld nach Hard und nach einer kurzen Einführung machten sich die „Puckkünstler“ auch gleich an die Bowlingkugeln und die Lasertag-Action. Im Vordergrund stand dabei immer der Teamgedanke und natürlich der Spaß und so freuten sich auch die Trainer und Betreuer mit ihren Jungs über diesen abwechslungsreichen Nachmittag. Nach einer Stärkung ging es auch gleich wieder mit der Action weiter und am Ende ging es für die jungen Hockeycracks mit vielen positiven Eindrücken wieder nach Hause, bevor eine weitere harte Trainingswoche und die nächsten Spiele auf die jungen Rheintal Bulldogs wartet.

Vor dem Teamevent konnten die U13-Team der Rheintaler Hockeycracks ihre Erfolgsserie in der Schweizer Nachwuchsmeisterschaft erfolgreich fortsetzen. Das A-Team feierte dabei nach einer souveränen Mannschaftsleitung im Dornbirner Messestadion einen glatten 14:4-Erfolg gegen die Alterskollegen des EHC Wallisellen. Das Top-Team der U13-Youngsters war in St. Moritz zu Gast und hatte dabei den Beginn des Spieles etwas verschlafen. Nach rund fünf Minuten lagen die Rheintal Bulldogs bereits mit 0:3 in Rückstand, konnten sich in weiterer Folge aber fangen und das Spiel drehen. Dank einer tollen kämpferischen Leistung sicherten sich die Rheintaler Kids einen, am Ende, souveränen 15:7-Sieg und bleiben weiterhin ungeschlagen. MIMA