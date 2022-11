Eishockeyfest im Hohenemser Herrenriedstadion

Am Samstag steigt das zweite Ländle-Derby in der Ö-Eishockeyliga zwischen dem SC SAMINA Hohenems und der VEU Feldkirch.

Im Hinspiel unterlagen die Emser überraschend in Feldkirch mit 3:4 und erfuhren dabei die erste Niederlage überhaupt in einem Grunddurchgang der Ö-Eishockeyliga. „Im Hinspiel hat der Gegner gut gespielt und wir haben zu wenig für das Spiel getan. So hat die VEU am Ende verdient gewonnen“, so HSC-Coach Bernd Schmidle in einem Rückblick auf das erste Derby der Saison in Feldkirch. Seitdem hat sich allerdings einiges getan und beide Teams befinden sich derzeit in einem Lauf. Der SC Hohenems feierte am vergangenen Wochenende in Innsbruck den dritten souveränen Sieg in Folge und auch die VEU Feldkirch konnte in den letzten drei Spielen als Sieger vom Eis.