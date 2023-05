Eishockey WM

Kanada eliminiert Titelverteidiger Finnland und trifft im Halbfinale auf Lettland. Die Letten setzen sich überraschend gegen Schweden mit 3:1 durch.

Nachdem sich am Nachmittag mit Deutschland und der USA bereits zwei Teams ihr Halbfinalticket gesichert hatten, waren am Abend die beiden Gastgeber im Einsatz. Finnland traf in Tampere auf Kanada, Lettland wollte in Riga die Schweden ärgern.

Duell der Vorjahresfinalisten

Die "Ahornblätter" und "Suomi" waren sich übrigens bei der letzten WM im Finale gegenübergestanden, dort hatten die Nordeuropäer am Ende das bessere Ende für sich. Die Gastgeber waren also als Titelverteidiger in dieses Turnier gegangen, die Vorrunde lief dann allerdings nicht zu 100% nach Wunsch, die Finnen beendeten die Gruppe A nur auf Rang drei. Rantanen & Co. profitierten allerdings von einer Regel die besagt, dass der Gastgeber im Viertelfinale fix Heimrecht genießt. Somit konnte der amtierende Champions also auch gegen Kanada vor den eigenen Fans agieren.

Abgezockte Kanadier

Die Kanadier präsentierten sich dann als abgezockte Truppe, die nach sieben Minuten durch Quinn in Front und mit einer 1:0-Führung in die erste Pause gingen. Die Finnen waren im Mittelabschnitt zwar das aktivere Team, es war wohl die beste Leistung in diesem Turnier des Titelverteidigers. Aufgrund fehlendem Scheibenglück, mangelnder Effizienz und Anfälligkeiten in der eigenen Zone sollte der Ausgleich nicht gelingen, im Gegenteil. Einen Konter schloss Blais zum 2:0 für die "Ahornblätter" ab (31.), mit diesem Spielstand ging es schließlich auch ins dritte Drittel.

In diesem traf Carcone nach nicht ganz drei Minuten, damit war auch der Glaube in der Halle an ein finnisches Comeback so gut wie gebrochen. Mehr als der Ehrentreffer durch Hartikainen sollte an diesem Abend nicht mehr gelingen (57.). Toffoli besorgte mit seinem Empty-Netter schließlich noch den Endstand in dieser Partie. Damit ist das Turnier nach der 1:4-Niederlage für den amtierenden Titelverteidiger vor den eigenen Fans bereits nach dem Viertelfinale beendet, für die Cracks des Team Canada geht es am Samstag mit dem Semifinale weiter.

Lettland erstmals im Halbfinale

Die Schweden hatten in der Gruppe A zwar Platz zwei erobert, der - wie zuvor schon kurz erwähnt - normal dazu berechtigt, das Viertelfinale in der gleichen Halle zu absolvieren wie in der Vorrunde. Da aber Lettland in Gruppe B auf dem dritten Rang abschloss und der Gastgeber fix ein Heimspiel in der K.O.-Runde erhält, mussten die "Tre Kronors" in die lettische Hauptstadt reisen.

Mit der erwartenden Leidenschaft und den lautstarken Fans im Rücken machten die Letten den favorisierten Schweden das Leben erwartet schwer. Und dies sollte zu einer 1:0-Führung nach 20 Minuten führen, Locmelis brachte seine Mannschaft mit seinem ersten Turniertreffer in Front.

Im Mitteldrittel erhöhten die Schweden den Druck, diese wurde mit dem Ausgleich durch Verteidiger Liljegren belohnt (30.). In weiterer Folge ließen die "Tre Kronors" einige Überzahlmöglichkeiten ungenutzt, darunter auch ein fünfminütiges PowerPlay gegen Ende des zweiten Drittels. Lettland bewies in dieser Phase erneut, wer das beste Unterzahlspiel bei dieser Weltmeisterschaft spielt.

Auch im dritten Abschnitt hatten die Schweden klare Vorteile in der Statistik, allerdings durften die Hausherren erneut über die Führung jubeln. Indrasis versenkte die Scheibe nach 46 Minuten im gegnerischen Kasten.

Die Sensation ist perfekt

Die Letten hatten mit Goalie Silovs einen bärenstarken Rückhalt, seine Vorderleute verteidigen mit viel Einsatz und großem Willen und stemmte man sich gemeinsam gegen den Ausgleichstreffer. Dafür schepperte es gute sechs Minuten vor dem Ende auf der anderen Seite, Jaks drückte den Puck über die Linie und brachte die Halle in Riga fast zum Überkochen.

Wenig später war dann klar, dass Lettland sich über einen historischen Erfolg freuen darf. Denn der Underdog brachte den Vorsprung über die Zeit und so blieb es beim 3:1-Endstand. Die eishockeyverrückten Balten schrieben damit Sportgeschichte für ihr Land, denn noch nie zuvor gelang eine Teilnahme an einem WM-Halbfinale.