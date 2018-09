Eishockey spielen und nicht Skifahren

In der fünften Runde der Alps Hockey League 2018/2019 erwartet die Lustenauer Cracks wiederum ein Auswärtsspiel in Südtirol.

Das Team von Trainer Christian Weber tritt am Samstag beim HC Gröden an. Nach dem Heimsieg gegen die Wipptal Broncos, was die zwischenzeitliche Tabellenführung bedeutete, müssen sich die Sticker somit wieder auswärts beweisen.