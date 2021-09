Eishockey: Rossi als Torschütze bei Testspielen der Minnesota-Talente

Österreichs Eishockey-Talent Marco Rossi hat bei seinen ersten Auftritten für das NHL-Team Minnesota Wild überzeugt.

In zwei Testspielen der Wild-Talente gegen den Nachwuchs der Chicago Blackhawks erzielte der Vorarlberger jeweils ein Tor. Beim 4:3-Sieg nach Penaltyschießen am Sonntag traf der Center in den Schlusssekunden zum 3:3-Ausgleich.