Eishockey Finale im Herrenried

Am Freitag Abend steigt im Eisstadion Hohenems das erste Finalspiel der Tiroler Landesliga zwischen dem SC Hohenems und den Kufstein Dragons.

Hohenems. Die beiden besten Teams nach dem Grunddurchgang stehen nun auch im Finale der Tiroler Landesliga. Sowohl der SC Hohenems, wie auch die Kufstein Dragons konnten sich dabei auch im Playoff schadlos halten und zogen souverän ins Endspiel ein. Dabei dürfen sich die Eishockeyfans nun auf ein spannendes Duell freuen, treffen doch die beiden offensiv stärksten Teams aufeinander – sowohl der HSC, wie auch der HCK brachten den Puck über hundert Mal im gegnerischen Tor unter. Mit Herbert Steiner und Roland Schopf kommen die Topscorer zwar aus Kufstein, doch mit Johannes Hehle und Lukas Fritz stehen die Steinböcke dem in nichts nach.

Dass das Finale eine „enge Kiste“ werden wird, zeigt auch das Head-to-Head während der Saison – im Grunddurchgang gab es jeweils einen Sieg für Hohenems und einen Erfolg für die Tiroler. Auch ein Blick auf die Statistik im Powerplay sieht die beiden Ligakonkurrenten an der Spitze. So sieht es auch HSC Headcoach Heimo Lindner: „Für mich ist es das erwartete Finale, sowohl wir als auch Kufstein waren im Laufe der Saison, wie auch in den Play offs, am konstantesten. Ich erwarte mir eine überaus spannende und enge Serie, beide Mannschaften werden sich einen harten Kampf liefern“.

Am Ende des Tages wird dabei sicher auch die Tagesform entscheiden, obwohl der Emser Trainer einen weiteren Vorteil beim HSC sieht: „Für uns spricht die Erfahrung und die Kadertiefe. Egal welche Linie, egal welcher Spieler am Eis steht – wir müssen nicht auf den Gegner schauen und können unser Tempo gehen, unser System durchziehen“, so Heimo Lindner, welcher im Finale bis auf Fabian Mandlburger und Martin Zimmermann auf den gesamten Kader zurück greifen kann. Dazu wollen Kainz und Co. auch den Heimvorteil nutzen und den Titel ins Ländle holen.

Das erste Spiel der Best-of-five Finalserie steigt am Freitag, 28. Februar um 19 Uhr im Eisstadion Hohenems. Das zweite Spiel findet am Sonntag, 1. März in Kufstein statt, bevor das dritte Spiel am Dienstag, 3. März wieder in Hohenems ausgetragen wird. MIMA

Finale Tiroler Landesliga

SC Hohenems – HC Kufstein Dragons

1. Spiel – Freitag, 28. Februar, 19 Uhr – Hohenems

2. Spiel – Sonntag, 1. März, 17.30 Uhr – Kufstein

3. Spiel – Dienstag, 3. März, 19 Uhr – Hohenems