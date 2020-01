Eisenreiter in Lochau starten ins neue Jahr!!

Mooses rockt s´Büro!!

Am 03.01.2020 starteten die Eisenreiter, die Motorradfreunde und Motorradfans aus und um Lochau, in ihrem „Büro“ in der Lindauerstraße gleich mit einem musikalischen Leckerbissen in ihre neue Saison. Die meisten ihrer heißen Öfen sind zwar eingewintert, aber das gesellige Zusammensein hat bei den sympathischen Bikern das ganze Jahr über einen hohen Stellenwert. Darum findet ab heuer auch an jedem ersten Freitag im Monat ein „Open House“ statt, das heißt die Tore sind geöffnet und Besucher sind willkommen, auch wenn diese mit vier Rädern, den Öffis, zu Fuß oder wie auch immer ins Büro kommen. Einen imposanten Start legte am ersten „Open House“ Mooses vor, der mit seiner unvergleichlichen Stimme und seinem Sound für Begeisterung bei Alt und Jung sorgte. Man darf sich schon auf die nächsten ersten Freitage im Monat freuen, wenn im Büro Livemusik oder DJ das Wochenende einstimmen!!