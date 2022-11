Eisenreiter-Clublokal HubRaum als Livemusik-Geheimtipp

Acoustic Project zu Gast beim Motorradverein

Die Eisenreiter sind ein Verein in Lochau für alle, die Spaß am Motorradfahren oder an Motorrädern, egal welcher Marke oder Klasse, haben. Mit coolen Bands sowie einer coolen und unvergleichlichen Location etabliert sich der HubRaum, das Klublokal der Eisenreiter, immer mehr als Live-Musik-Geheimtipp im Leiblachtal und dessen Umgebung. Immer wieder schaffen es die Veranstalter Musiker, Musikerinnen und Bands zu ihnen nach Lochau zu holen, die noch richtige Live-Acts bieten. Musik die spürbar von Hand gemacht ist und von Herzen kommt. Musiker, die bei ihrer „Arbeit“ schwitzen und eine Pause brauchen, bei der man mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Musiker, die individuell auf ihr Publikum eingehen und mit ihren Stimmen die Zuhörer in den Bann ziehen. Im HubRaum, in dem alle willkommen sind, kann man in entspannter Atmosphäre an der Bikerbar die Musik genießen. Meist wird der Abend mit bekannten DJ´s an den Turntables abgeschlossen.