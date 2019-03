Eis schlemmen für den guten Zweck

Feldkirch. Am vergangenen Wochenende lud die Eismanufaktur Kolibri in der Filiale in Nofels zur offiziellen Eröffnung in die Saison 2019. Wie schon in den letzten Jahren durften die Besucher nach Herzenslust Gratiseis schlecken und konnten sich dafür mit einer Spende bedanken.

Der Erlös kommt der Osteraktion „Auf die Eier, fertig, los“ der Pfadfinder Rankweil, die damit die Cliniclowns unterstützen, zugute. Zudem beschenkte das Team Blüte, Blatt & so die zahlreichen Besucher mit einem Frühlingsboten in Form von einer Tulpe. Viele Schleckermäuler betätigten sich auch am Glücksrad oder ließen sich in der Fotobox des Eventmobils „Francesca“ verewigen.