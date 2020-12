Einzugstermin März 2021

Finale Baumaßnahmen der Wohnanlage Blois bis kommendes Frühjahr

Fraxern. Es ist durchaus als ein epochaler Schritt für die Kirschengemeinde Fraxern zu bezeichnen, wenn im Frühling 2021 die erste gemeinnützige Wohnanlage der Kommune bezogen werden kann. Seit Herbst 2019 laufen die Arbeiten für die Anlage, die von der Alpenländischen gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft errichtet wird. Gerade im Vorfeld war die Skepsis bei Teilen der Bevölkerung vorhanden, auch wurde ein erstes Projekt wegen mangelhafter Kubatur verworfen. Die nun bereits vorhandenen und klar zu erkennenden drei Gebäude, sollten sich aber perfekt in das Ortsbild einfügen, was auch bei der Planung ein wichtiges Kriterium war. Derzeit laufen die Ausbaumaßnahmen im Innenbereich, bereits kommendes Frühjahr – anvisiert wird der Monat März – sollen die ersten Bewohner einziehen können.

Vergabe an junge Fraxner Familien – trotzdem leichter Zuzug

Bei der Vergabe der 20 Wohnungen durch die Gemeinde, streng nach dem vom Land Vorarlberg vorgegebenen Punktesystem zeigte sich doch bald ein klarer Trend. Das Interesse von jungen Familien aus der Gemeinde, bzw. erst kürzlich weggezogener Bürger war groß und so werden nun in 13 Wohnungen und somit fast zwei Drittel durch Fraxner Familien belegt werden, der Rest erfolgt durch Interessenten aus dem restlichen Vorderland. Das Konzept der Gemeinde, junge Einheimische in der Ortschaft halten zu wollen, scheint somit voll aufzugehen, ein moderater Zuzug, der von Beginn bewusst einkalkuliert und gewünscht wurde, erfolgt parallel.