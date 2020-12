Einzug pünktlich zum nächsten Schuljahr

Sanierung und Erweiterung des ehemaligen Armenhauses im Herzen von Muntlix verläuft planmäßig

Zwischenwasser. Lange und zögerlich verliefen die Planungen und Vorarbeiten – der ursprüngliche Baustart verschob sich um mehrere Jahre, seit diesem Frühling laufen aber die Arbeiten an der Arkenstraße beim ehemaligen Armenhaus. Die Vorbereitung darauf war durchaus sensibel, immerhin befindet sich auf dem Grundstück ein Pumpwerk, welches im Notfall die Trinkwasserversorgung von Muntlix und Batschuns über die Wassergenossenschaft Rankweil sichert, musste umgelegt werden und dazu auch neue Kanäle und Leitungen verlegt werden. Nun kann man aber bereits den frischen Glanz des Altbaus ebenso bereits erkennen, wie den Rohzustand des Neubaus. Nach der Fertigstellung im kommenden Herbst – anvisiert wird ein Einzug pünktlich noch vor dem Schulstart – werden dann zwölf neue leistbare Mietwohnungen zur Verfügung stehen. Federführend verantwortlich für den Bau ist die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft VOGEWOSI, die Vergabe der Wohnungen dann aber im Frühjahr über die Gemeinde Zwischenwasser erfolgen. Bürgermeister Jürgen Bachmann sieht auf Fälle keine Probleme genügend Bewerber für die mittlerweile dritte gemeinnützige Wohnanlage der Gemeinde – eine steht bereits in Muntlix unweit des Gemeindeamtes, die zweite im Ortsteil Dafins – zu finden, immerhin ist die Anlage zentral und direkt an der Landbuslinie 60 gelegen. Die Bewerberliste ist nach wie vor lang, Bachmann bzw. der für die Vergabe zuständige Sozialausschuss werden sich an das vom Land vorgegeben Punktesystem halten, hoffen aber doch auf möglichst viele junge Familien aus der Gemeinde bzw. der direkt anliegenden Umgebung. Freuen darf sich auf die Gemeindekassa. Die neue Wohnanlage wird im Baurechtsverfahren auf einem gemeindeeigenen Grundstück errichtet. Der Vertrag, der auf 80 Jahre ausgelegt ist, wird also die kommenden Jahre fixe Einnahmen zum Gemeindebudget beitragen. CEG