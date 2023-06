Einzige Österreicherin: Linkedin ernennt Russmedia-HR-Expertin zur "Top Voice Next Generation"

Kompetenz im Employer Branding und ihr Fachwissen zur Generation Z machen Klaudia Aldjic zum ausgezeichneten Content Creator im Business-Netzwerk.

ländlejob.at und lehrberuf.info sind die innovativen Plattformen von Russmedia Digital, um die junge Generation mit dem Arbeitsmarkt zu verbinden und Firmen bei der Personalsuche mit maßgeschneiderten Portalen zu unterstützen. Die Portale wurden bereits vor geraumer Zeit lanciert, als die Situation am Arbeitsmarkt noch nicht so prekär war. Auf lehrberuf.info werden rund 28.000 Lehrstellen jährlich ausgeschrieben, über die sich mehr als 600.000 User informieren.

Zusätzliche Tools wie ein Berufstest und ein umfangreicher Blog erleichtern jungen Talenten die ersten Schritte am Arbeitsmarkt. Die Inhaltliche Expertise verantwortet seit 2021 HR-Expertin Klaudia Aldjic, die erst kürzlich ein neues "Lifehack"-Webinar für die erfolgsversprechende Bewerbung startete. Mit neuen Contentformaten und Tools gibt die Expertin für die Generation Z Orientierung im Karrieredschungel und berät heranwachsende Fachkräfte am Weg zum Traumjob. Namhafte Arbeitgeber wie unter anderem A1, Adeg, Agrana, Bauhaus, Billa, Bipa, BMW, Brau Union, Erste Bank und Sparkasse, FACC, Figlmüller Group, Generali, Hartlauer, Hornbach, KTM, Kühne+Nagel, Leiner, Lidl, Magenta Telekom, ÖBB, Österreichische Post, Porr, Raiffeisen, Siemens, Spar, Strabag, Ströck, UniCredit Bank Austria oder Wiener Stadtwerke setzen auf den zielgruppengerechten Zugang der Portale, um offene Stellen zu besetzen und mit ihren künftigen Mitarbeitern in Dialog zu treten. Neben ansprechendem und prägnantem Video-Content setzt Aldjic intensiv auf das Microsoft-Netzwerk Linkedin, wo ihre Expertenmeinung stark gefragt ist.

Arbeitsmarkt der Zukunft gestalten

Als einzige Österreicherin wird sie vom Business-Netzwerk zur "Top Voice Next Generation" für den gesamten deutschsprachigen Raum ernannt. Das Programm ist nur auf Einladung zugänglich und präsentiert eine ausgewählte Gruppe weltweiter Experten, die breitgefächerte Themen aus der Arbeitswelt redaktionell behandeln und wertvolles Wissen an die Mitglieder der Business Community vermitteln.

"Die Gen Z und ihre Sicht auf die Arbeitswelt spielen eine wichtige Rolle im Recruiting der Talente von morgen. Mit Klaudia Aldjic haben wir eine Expertin im Team, die dafür sorgt, dass unsere Produkte im Bereich Recruiting dem Zeitgeist entsprechen und den Nerv der Generation treffen", gratuliert Claudia Nessler, Head of Classified Portals bei Russmedia Digital.

"Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn weit über 1.000 Bewerbungsgespräche mit jungen Menschen geführt. Es ist mir ein persönliches Anliegen, ihre Begeisterung für den Arbeitsmarkt zu entfachen und sie mit adäquaten Angeboten gut zu beraten und ihnen den Berufseinstieg zu vereinfachen. Genauso ist es meine Leidenschaft, Firmen auf die Bedürfnisse der künftigen Talente zu sensibilisieren und damit die Grundlage für den 'Perfect Match' zu legen. Linkedin eignet sich hervorragend, um mit Personalverantwortlichen in Dialog zu treten und gemeinsam den Arbeitsmarkt der Zukunft zu gestalten", so Aldjic.

Klaudia Aldjic absolvierte ihren Bachelor in Business Administration am Management Center Innsbruck und startete ihre berufliche Laufbahn 2015 beim Textilkonzern Wolford, wo sie zum HR Business Partner avancierte. In dieser Position wechselte sie 2020 zum global tätigen Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY). Seit Herbst 2021 ist sie als Project Manager für Russmedia in den Bereichen Recruiting und Employer Branding mit Zuständigkeit für die Portale ländlejob.at und lehrberuf.info tätig.

Lehrlingssuche auf Lehrberuf.info

Mit jährlich über 600.000 Usern, rund 28.000 offenen Lehrstellen und knapp 50.000 Bewerbungen pro Jahr ist Lehrberuf.info Österreichs größtes Lehrstellenportal. Die Plattform unterstützt nicht nur Unternehmen bei der idealen Besetzung ihrer Ausbildungsplätze, sondern steht auch den Jugendlichen zur Seite, wenn es um die Auswahl des Lehrberufs oder des Ausbildungsbetriebs geht. Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem passenden Lehrberuf sind, finden Orientierung beim Berufstest. Außerdem informiert der Blog die Jugendlichen über neue Ausbildungen und gibt ihnen Tipps und Tricks für die Lehrstellensuche. Somit ist Lehrberuf.info eine der ersten Anlaufstellen der Jugendlichen bei der Lehrstellensuche – also auch der perfekte Ort, um sich als Unternehmen den zukünftigen Lehrlingen zu präsentieren. Weitere Informationen auf lehrberuf.info

Über Russmedia Digital