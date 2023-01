Einzigartiges Naturphänomen

Der mysteriöse Unterwasser-Wasserfall in Mauritius ist weltweit das einzige Naturphänomen dieser Art.l

Aus der Luft betrachtet sieht es aus, als würde das türkisblaue Wasser an der südwestlichen Küste von Mauritius in die Tiefen des indischen Ozeans stürzen. Jetzt stellt sich die Frage: Kann es so etwas wie einen Unterwasser-Wasserfall überhaupt geben?