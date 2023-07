Einzigartiges Kinoerlebnis unter freiem Himmel

Kino Liebhaberinnen und Liebhaber aus Vorarlberg können sich freuen: Am 05. Juli 2023 findet der erste Termin der diesjährigen Ö3 Silent Cinema Open Air Kino Tour in Vorarlberg statt.

Auch dieses Jahr macht die Silent Cinema Tour wieder Halt an ganz besonderen Orten in Österreich, darunter auch Vorarlberg: Bürs macht am 05. Juli den Startschuss, sieben weitere Halte folgen, bei denen das Publikum in Vorarlberg von Komödien und Dramen bis hin zu Familien- und Musical-Filmen die schönsten Filmklassiker erwartet. Allein für die Stopps in Vorarlberg werden über 2.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Ob im Kulturhauspark in Dornbirn oder in Bludenz bei Wasserkulisse im Freibad – mit der Silent Cinema Open Air Kino Tour wird der Sommerabend zu einem außergewöhnlichen Kinoerlebnis unter freiem Sternenhimmel.