Einzigartige Konzertreise nach Rom

Musikverein Gisingen trat unter tosendem Applaus in berühmtem Konzertsaal auf

Einer entspannten Zuganreise folgte ein geselliges Miteinander beim Abendessen im Restaurant „Focolare“. Logiert wurde in der Australischen Katholischen Universität zu Rom (ACU). Abends bestand Gelegenheit, den Abend in einem der zahlreichen Pubs des Viertels wie „The Sleeping Dog“ oder „Pandorum Ludopub“ ausklingen zu lassen.

Am Samstag nahm der Musikverein Gisingen an einer längeren Stadtbesichtigung unterm Motto „Antikes Rom“ teil. Kolosseum, Forum Romanum, Kapitol und Piazza Venezia durften dabei nicht fehlen. Nach einem ausgiebigen Mittagessen hieß es „Zurück ins Quartier“ und vorbereiten auf den großen Auftritt. Die Tracht und die Instrumente gerichtet, wurde in die Richtung der Deutschen Nationalkirche Santa Maria dell’Anima aufgebrochen. Sehr ergreifend war die Messgestaltung in der berühmten geschichtsträchtigen Kirche. Seit 1859 dient Santa Maria dell’Anima als Kirche deutschsprachiger Katholiken in Rom. Die musikalische Begleitung der Messfeier wurde mit frenetischem Applaus belohnt.