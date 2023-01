Einzigartige Eröffnungsfeier auf rund 1000 Metern

Viele geladene Gäste bei der Eröffnungsfeier des 5 Sterne Falkensteiner Hotel Montafon.

Tschagguns. (sco) “Eine der spannendsten Familienhotel-Neueröffnungen des Jahres, wo Exklusivität auf Nachhaltigkeit trifft”, so die Wiener FMTG Services GmbH, ging neulich in Tschagguns-Latschau über die Bühne. “Dort wo nun das neue Familienhotel am Erlebnisberg Golm auf rund 1.000m steht, kreuzten sich damals traditionelle Handelswege. Diese ‘Via Alpina’ brachte eine einzigartige Kulinarik aus verschiedenen Ländern ins Montafon. An einem Ort, wo drei große alpine Gebirgszüge aufeinandertreffen und das ‘Herz der Alpen’ bilden”, teilte das Unternehmen weiter mit. Bei der offiziellen Eröffnung im Beisein von Landeshauptmann Markus Wallner, erbat Pfarrmoderator Hans Tinkhauser den Segen Gottes für das Hotel und alle Menschen, die dort arbeiten und jene, die ganz entspannt die Annehmlichkeiten des Hauses genießen. An die Segnung schloss die Eröffnungsparty an mit Live-Musik und kulinarischer “Wanderung” entlang der „Via Alpina“.