Eintreten- Zuhören-Ausprobieren

Die Musikschule Montafon präsentierte sich mit 25 Lehrern beim Tag der offenen Tür

Es herrschte reges Treiben auf den Gängen des „Haus Montafon“ am vergangenen Samstag Vormittag. Der Grund: die Musikschule Montafon lud alle Interessierten zum Tag der offenen Tür. Und der Einladung waren hunderte Kinder mit ihren Eltern gerne gefolgt. Auf drei Etagen präsentierten sich die verschiedenen Instrumente mit ihren Lehrern in diversen Räumen. Dabei durften die kleinen Besucher aber nicht nur hineinhören in den Klang der unterschiedlichen Instrumente.

Selbst ausprobieren

Viele Lehrer ließen die Kinder selbst den Umgang mit dem Instrument ausprobieren. Und so tönte es mitunter etwas schräg aus dem einen oder anderen Zimmer, doch die lachenden und stolzen Gesichter der Kids, wenn ein Ton aus dem Instrument gezaubert werden konnte, überstrahlte alles. „Das Tag der offenen Tür dient dazu Schwellenängste abzubauen und uns natürlich zu präsentieren. Aber auch in das eine oder andere Instrument hineinzuhorchen und überhaupt einmal in Berührung zu kommen mit dem Musizieren“, so der Direktor der Musikschule Ralph Hollenstein.

Kleine Kostproben