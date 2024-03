Eintauchen in Welt des Forschens und Programmierens

Das Robotic-Team der Mittelschule Hasenfeld hat einen besonderen Cookie-Ofen entwickelt.

Lustenau Von den elf Schülern des Robotic-Teams „BrickTec“ der Mittelschule Hasenfeld haben alle zwei Sachen gemeinsam: Sie interessieren sich zum einen fürs Programmieren von Robotern und haben zum anderen eine Schwäche für selbstgemachte Cookies. Und schon war die Idee für ihr gemeinsames Projekt im Freifach „First Lego League“ gelegt. Bereits in der letzten Ferienwoche vor Schulbeginn im Herbst trafen sie sich in der Schule, um mit ihrem Projekt durchzustarten, um beim First Lego League Challenge Wettbewerb teilnehmen und vor allem überzeugen zu können.

Wie können wir unsere Mitschüler für ein Hobby begeistern? So lautete die Forschungsfrage des First Lego League Wettbewerbs. „Wir haben als Team überlegt, welches Hobby wir gemeinsam haben und so kamen wir aufs Backen“, erzählte Schüler Lorenz Schwärzler. Nach intensivem Brainstorming kam den Schülern im Alter zwischen zehn und 14 Jahren die Idee, einen Cookie-Backofen zu entwickeln. Und schon begannen sie mit dem Bau der Backstation und hinterlegten Back- und Ofengeräusche bei ihrer selbst entwickelten Cookie-Station. Zwei verschiedene Keks-Teige standen zur Verfügung und schon konnten die Schüler der Mittelschule Hasenfeld an den mobilen Backofen treten, etwas Teig auf das Backblech geben, in den Ofen schieben und den Mix- und Backgeräuschen lauschen. Nach wenigen Minuten sind die Kekse fertig und können ofenfrisch genossen werden. Ein QR-Code an der Station führt die Schüler direkt zu den zwei Cookie-Rezepten, die von den jungen Forschern vorbereitet wurden. „Wir wollen zum Nachbacken animieren“, verrät Schüler Raphael Grabher.