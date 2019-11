Eintauchen in vorweihnachtliche Stimmung

Kurz vor Beginn in die schönste Zeit des Jahres findet in Altach der traditionelle Handwerk-, Kunst- und Krömlemarkt beim KOM statt.

Altach. Bereits zum 14. Mal findet der beliebte Markt beim Altacher Veranstaltungszentrum statt und bietet am kommenden Samstag von 12 bis 20 Uhr auch in diesem Jahr wieder eine gute Möglichkeit, in eine vorweihnachtliche Stimmung einzutauchen.