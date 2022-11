Eintauchen in die Welt der kleinen Hexe

Das Lustenauer Marionettentheater präsentiert Ende November das Stück „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler.

Lustenau Der Rabe Abraxas und die kleine Hexe hängen bereits fein säuberlich neben den anderen 21 Marionettenfiguren des Lustenauer Marionettentheaters und warten darauf, bis sie durch das Ziehen an den Fäden zum Leben erweckt werden. Die Figuren wurden allesamt in liebevoller Handarbeit von den Schauspielern erschaffen. „Rund 50 Arbeitsstunden benötigen wir nur für eine Puppe“, erklärt Edith Hämmerle, Vereinsobfrau vom Marionettentheater. Dieses Jahr führen die Schauspieler das Stück „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler auf. Am Samstag, den 26. November ist es so weit und der Vorhang öffnet sich für die 23 Marionetten wieder zum ersten Mal.