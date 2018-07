Eintauchen in die Welt der Alamannen

Am vergangenen Wochenende fand in Mäder der historische Alamannen-Markt statt und lockte wieder zahlreiche Interessierte in das kleine Dorf der Brauchtumsfreunde.

Mäder Seit mittlerweile rund 18 Jahren besteht die Alamannische Brauchtums- und Kulturgemeinschaft Vorarlberg und betreut dazu das Alamannen-Museumsdorf in Mäder. Dieses war am vergangenen Wochenende wieder Schauplatz des historischen Kultur- und Handwerksmarktes.

Einblick in das frühere Leben

Alamannendarsteller aus dem In- und Ausland zeigten dabei den Besuchern im Museumsdorf ein Stück gelebte Geschichte und diverse Händler boten dazu noch passende Accessoires an. In einer Modeshow erfuhren die Gäste wie man sich zu frührer Zeit kleidete und sehr beliebt, vor allem bei den Kindern war dabei auch das praktische Ausprobieren der verschiedenen Waffen. Bei den diversen Vorführungen und Vorstellungen konnten die Besucher einen interessanten Einblick in das Leben der damaligen Zeit nehmen und so wurde am gesamten Wochenende die Welt der Alamannen näher gebracht.

Das Museumsdorf mitten in Mäder