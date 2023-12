Einstimmung in die Vorweihnachtszeit auf Schloss Wolfurt

Am Samstag, den 09. Dezember 2023 lud das Rathaus Wolfurt zusammen mit der Winzerei Bewusstwein OG und dem Rathaussportverein NDG ein, die Vorweihnachtszeit im Schlosshof zu genießen. Von 14 – 20 Uhr war der Schlosshof für das Wei(h)nachtl geöffnet.

Die Schloss-Winzer von der Winzerei Bewusstwein präsentierten sich mit ihrem Vorarlberger Wein. Aus der Wein-Präsentation entstand auch der Name „Wei(h)nachtl“ als Wortschöpfung aus Weihnacht und Achtl Wein. Der Verein NDG bot warme Getränke wie roten und weißen Glühwein, Kinderpunsch und Glühmost sowie kulinarische Köstlichkeiten an. Vor dem Schloss-Turm parkte die Lok von Michael Hehle, wo sich die Besucher*innen über Maroni, gebrannte Mandeln und Brezeln freuen konnten.

Die Erlöse der leckeren Waffeln am Stiel sowie die „Eintrittskarten“ einer kurzfristig organisierten Schloss-Führung wanderten in den Topf für die CliniClowns. Insgesamt konnten € 500,00 gesammelt werden. „Wir danken der Marktgemeinde Wolfurt, dass sie den Betrag verdoppelt hat und wir somit € 1.000,00 an die CliniClowns spenden können!“, zeigt sich Wolfgang Dittrich, Obmann Verein NDG, dankbar. Die CliniClowns Vorarlberg führen jährlich über 240 Clownvisiten durch und erreichen dabei mehr als 3.000 kleine und große Menschen. Der Besuch ist stets eine willkommene Abwechslung des Krankenhausalltags – auch für das Pflegepersonal.