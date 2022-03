Einstimmiges Votum aller Fraktionen für weiteren Pipelineausbau

Lochauer Gemeindevertretung spricht sich einstimmig für weiteren Ausbau der Pipeline aus.

In der vergangenen Gemeindevertretungssitzung am 3. März 2022 in Lochau erläuterte Fink nunmehr die erforderlichen baulichen Maßnahmen für das zur konsequenten Trennung von Fuß- und Radweg fehlende Teilstück im Bauabschnitt 3 vom Melanie bis zum Strandbad Lochau. Im Sommer werden in diesem Bereich täglich um die 12.000 Fahrradbewegungen verzeichnet. Die Pipeline dient nicht nur als Naherholungsgebiet, sondern immer mehr auch dem Berufs- und Freizeitverkehr zwischen dem Leiblachtal und Bregenz.