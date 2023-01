Einstimmige Wahl zum Bürgermeister

Andreas Dobler erhielt alle 24 abgegebenen Stimmen der Gemeindevertretung. Als Vizebürgermeister wurde Gerhard Malin gewählt.

SATTEINS Die Satteinser Gemeindevertretung hat in öffentlicher Sitzung einstimmig einen neuen Bürgermeister gewählt: Andreas Dobler von der „Parteifreien und Freiheitlichen Wählerliste Satteins“ konnte am Donnerstagabend in geheimer Wahl im ersten Durchgang alle 24 abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Als neuer Vizebürgermeister wurde Gerhard Malin vom „Satteinser Dorfteam“ gewählt.