Einstimmen auf Weihnachten

vom 12. bis 24. Dezember 2020 im bugo-Garten und der Pfarrkirche

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir kleine und große Besucher ab dem 12. Dezember 2020 ein, an verschiedenen Stationen im bugo-Garten zu verweilen, Inne zu halten, zu spüren und zu entdecken. Los geht’s beim weihnachtlich gestalteten Fenster im bugo von Kindern der Volksschule Kirchdorf. Ab dem 4. Adventsonntag gibt es eine Krippe im bugo-Pavillon zu bestaunen.

Am 24. Dezember bieten wir zusätzlich von 13.00 bis 17.00 Uhr eine weihnachtliche Station in unserer Pfarrkirche an. Aufgrund der Corona-Situation findet die Kinder-Krippenfeier um 14:30 und 15:30 Uhr statt. Mund-Nasen-Schutz bitte nicht vergessen. Nach der Krippenfeier besteht die Möglichkeit das Friedenslicht aus Bethlehem mit nach Hause zu nehmen. Bitte bringt eine Laterne mit.