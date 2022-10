Einstandsgeschenk für Erstklässler*innen

Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall stattete den 115 Erstklässler*innen in Rankweil vor kurzem einen Vorstellungsbesuch ab. Dabei gab es für jedes Kind ein hölzernes Federpenal und eine gesunde Stärkung.

Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall besuchte in Begleitung von Gemeinderätin Karin Reith insgesamt sieben Klassen, um mit den jüngsten Schüler*innen Rankweils ins Gespräch zu kommen. Jede und jeder Erstklässler*in erhielt dabei einen Brief, einen Vorderland-Apfel und ein Federpenal. Zudem gab es einen praktischen Info-Folder von der Bibliothek Rankweil, die gerade für Leseanfänger*innen jede Menge zu bieten hat.

„Der Besuch in den ersten Volksschulklassen ist in Rankweil Tradition und eine sehr schöne Aufgabe. Für mich ist immer sehr spannend, welche Themen die Kinder beschäftigen und wie sie das Amt als Bürgermeisterin aus Kindersicht wahrnehmen“, resümierte Katharina Wöß-Krall nach ihrem Ausflug in die Klasssenzimmer.