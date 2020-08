Einstand für Neocoach Alex Kiene nur mit Heimremis

Mit seinem verwandelten Foulelfmeter rettete Daniel Tiefenbach beim Debüt von Austria Lustenau Trainer Alexander Kiene (42) gegen den deutschen Oberligisten Pfullendorf wenigstens ein 1:1-Remis.

Weitere Termine: SC Austria Lustenau – FC St. Gallen, Freitag, 21. August, 18.30 Uhr in St. Margrethen mit Zuschauer; SC Austria Lustenau – SV Werder Bremen Montag, 24. August, 13 Uhr, Geisterspiel in Zell am Ziller in Tirol; FC Wil – SC Austria Lustenau 4. September, 14 Uhr in Wil;