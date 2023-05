Einser-Rollhockey-Teams bestätigen Favoritenstatus

Der RHC Dornbirn und der RHC Wolfurt sicherten sich am Wochenende Finalplätze.

Dornbirn. Die beiden ersten Mannschaften der Rollhockey-Teams von Dornbirn und Wolfurt haben die Erwartungen erfüllt und die Qualifikationsspiele am vergangenen Wochenende wenig überraschend für sich entschieden. Zum ÖM-Auftakt in der Hockey Arena in Wolfurt sorgten die Hausherren schnell für klare Verhältnisse. Obwohl Wolfurt mit einem Miniaufgebot gegen Dornbirn II antrat, ließen sie keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Laritz und Zehrer stellten rasch auf 2:0, ehe Pirker der Anschlusstreffer gelang. Der Niveauunterschied machte sich aber danach vor allem im Stellungsspiel und im Tempo deutlich bemerkbar, dennoch zeigten sich die Messestädter schlussendlich, trotz einer deutlichen 8:1-Niederlage, nicht unzufrieden mit ihrer erbrachten kämpferischen Leistung und zwei ausgeglichenen Spielhälften.

Ähnlich verlief das Spiel und das Resultat im zweiten kleinen Derby, nur diesmal mit Vorteilen für den amtierenden Meister. Dornbirn dominierte spielerisch sowie technisch und ging rasch durch Treffer von Lestorto, Gomez del Torno und Jochum mit 3:0 in Führung. Doch die jungen Wolfurter verkauften sich gut und sorgten mehrmals für das eine oder andere Ausrufezeichen. Am Ende waren sie aber gegen das NLA-Team chancenlos, Titelverteidiger Dornbirn gewann mit 8:3.

Somit kommt es im Juni zum erwarteten Derby-Kracher um den österreichischen Meistertitel. Das ÖM-Finale wird in einer Hin- und Rückrunde ausgetragen. Es beginnt am Donnerstag, 8. Juni in der Hockey Arena Wolfurt und endet am Samstag, 24. Juni mit der Siegerehrung in der Stadthalle. (cth)