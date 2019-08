Einschub der „ÖBB-Brücken-Elemente“ in Lochau – die Strecke wird gesperrt

Lochau. Beim Hochwasserschutzprojekt Kugelbeerbach und Oberlochauerbach in Lochau werden die beiden „Brücken-Elemente“ unter die ÖBB-Bahntrasse eingeschoben. Zwischen dem 30. August und 6. September ist daher die Verbindung Bregenz Hbf. – Lochau-Hörbranz gesperrt.

Gut vorangekommen sind die Arbeiten im Rahmen des Projektes „Hochwasserschutz Kugelbeerbach und Oberlochauerbach“ mit den notwendigen Brückenbauten und den geplanten Bachrenaturierungen am See.

Am 28. August werden die Arbeiten am See wieder aufgenommen. Und zwischen dem 30. August und 6. September werden die beiden „Brücken-Elemente“ unter die ÖBB-Gleise eingeschoben. Die Bahnstrecke ist in diesem Zeitraum gesperrt. Zwischen den Bahnhöfen Bregenz Hbf. und Lochau-Hörbranz wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.