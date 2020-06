Einschleichdiebstahl durch Bettlerinnen in Feldkirch

Zwei Bettlerinnen mit kleinen Kindern haben sich am Dienstag in Feldkirch mit einem Trick Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft.

Am Dienstag, den 23.06.2020, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr klingelten zwei Frauen, welche sich in Begleitung zweier Kinder (ca. 3-5 Jahre alt) befanden, bei einem Einfamilienhaus in Feldkirch. Als die beiden betagten Hausbewohner die Türe öffneten, betraten die beiden Frauen unter dem Vorwand etwas trinken zu wollen, das Wohnhaus. Während eine der Frauen die Hausbewohner geschickt ablenkte, gelang es der Zweiten, einen Geldbetrag zu stehlen. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, nachdem die Frauen das Haus wieder verlassen hatten.