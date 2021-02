Einsatzverdoppelung bei Röthner Feuerwehr

20 Alarmierungen - somit doppelt so viele wie im Jahr zuvor - erforderten den Einsatz der Feuerwehr Röthis im Jahr 2020.

Röthis . Der Röthner Feuerwehrkommandant Joachim Ellensohn berichtet im Jahresrückblick 2020 neben der schwierigen Corona Lage auch über doppelt so viele Alarmierungen als im Jahr 2019. Das Einsatzspektrum reicht dabei von Reinigungsarbeiten nach Ölspuren bis hin zum schweren Verkehrsunfall und einigen größeren Brandereignissen.

Dabei war das Jahr 2020 bei der Ortsfeuerwehr Röthis, wie in allen anderen Bereichen des Lebens auch, von der Corona Pandemie geprägt. Bereits zu Beginn des ersten Lockdowns, Mitte März, wurden vom Kommando und den Dienstgraden Maßnahmen für die verschiedensten Bereiche definiert, umgesetzt und während des Jahres laufend an die gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen angepasst. „Dank der ausgezeichneten Disziplin bei der Einhaltung der Vorgaben ist es bis dato glücklicherweise zu keinem Covid-Fall mit direktem Feuerwehrbezug innerhalb der Feuerwehr Röthis gekommen“, blickt der Kommandant beruhigt zurück.

Im Gegenzug mussten allerdings zahlreiche Veranstaltungen wie Proben, Wettkämpfe und sonstige Ausrückungen abgesagt oder verschoben werden und auch das „Gesellige“ im Feuerwehrhaus wurde auf ein Minimum reduziert. Dabei wurden neue, bisher zum Teil ungewohnte Wege beschritten, um dennoch ein möglichst „normales“ Feuerwehrjahr zu erleben und Proben wurden in Kleingruppen durchgeführt und auch wichtige Themen wie die Einschulung und Indienststellung der neuen Atemschutzgeräte aber auch die Beschaffung neuer Technologien (Wärmebildkamera, Akkulüfter, LED-Beleuchtung,…) konnten trotz Corona-Maßnahmen erledigt werden. Auch besondere Einsätze und Dienste gab es während der Corona Zeit und so unterstützte die Feuerwehr Röthis mehrfach das Rote Kreuz mit der Reinigung der Teststation im ehemaligen ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum oder unterstützte den örtlichen Lebensmittelhändler bei der Verteilung von Schutzmasken.

Dazu wurden die aktuell 57 Frauen und Männer der Ortsfeuerwehr Röthis auch zu 20 Alarmierungen angefordert. Insgesamt musste dabei zu 13 technischen Einsätzen und 4 Brandeinsätzen im eigenen Ortsgebiet ausgerückt werden – dreimal unterstützte die Röthner Wehr ihre Kollegen in den umliegenden Ortschaften. Umgerechnet ergaben die Einsätze im vergangenen Jahr in Summe 503 Einsatzstunden für 340 Einsatzkräfte – ein erheblicher Anstieg im Vergleich zum Jahr zuvor. Insgesamt wurden im gesamten Jahr 2.518 Stunden für Einsätze, Schulungen, Sitzungen und Verwaltungs- und Wartungsarbeiten in Röthis aufgewendet.