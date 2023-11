Einsatzleiter Philipp Bolter zum Dachstuhlbrand im Gasthaus Krone in Koblach

Überblick über den Vorfall

Als die zahlreichen Feuerwehreinsatzkräfte in Koblach ankamen, stand der Dachstuhl des Gasthauses bereits in Vollbrand: "Beim Eintreffen unserer Einsatzkräfte stand der Dachstuhl schon in Vollbrand. Als wir dort ankamen, konnten wir schon sehr hohe Flammen sehen. Drinnen konnten wir dann sehen, dass bereits der ganze Dachstuhl abgebrannt war", berichtet Einsatzleiter Philipp Bolter von der Feuerwehr Koblach im Gespräch mit VOL.AT.