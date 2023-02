Einsatzjahr wird in die Geschichte eingehen

Bei der alljährlichen Jahreshauptversammlung konnte die Röthner Feuerwehr auf ein einsatzreiches Jahr 2022 zurückblicken.

Zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste wohnten kürzlich der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Röthis bei. Allen voran Bürgermeister Roman Kopf und Vizebürgermeisterin Ruth Bickel, sowie Vertreter des Gemeindevorstands, umliegender Feuerwehren und der Polizeiinspektion Sulz. Ihnen allen konnte Kommandant Joachim Ellensohn einen umfangreichen Jahresbericht über das abgelaufene Jahr präsentieren, wobei das Jahr 2022 als eines der einsatzreichsten in die Geschichte der Feuerwehr Röthis eingehen wird. Mit insgesamt 50 Alarmierungen rückten die Mitglieder im Vergleich öfters aus, als die vorangegangenen drei Jahre in Summe. Zwei Drittel dieser Einsätze ließen sich dem Bereich der Naturereignisse zuordnen und neben Sturmschäden und Starkregen sowie einem Großbrand zu Beginn des Jahres, welche für etliche Einsatzstunden sorgten, wurde die Feuerwehr Röthis gleich vier Mal zu Verkehrsunfällen gerufen.

Die Alarmierungen im vergangenen Jahr gliederten sich dabei in drei Brandeinsätze, 41 technische Einsätze und sechs Mal wurde die Röthner Feuerwehr zur nachbarschaftlichen Hilfeleistung gerufen. Dazu kamen zahlreiche Proben- und Ausbildungen, sowie Aufwendungen für die Feuerwehrjugend und Verwaltungsarbeiten. Insgesamt wurden dabei 9.747 Stunden für die Bevölkerung von Röthis ehrenamtlich geleistet. Dazu wurden bei der Jahreshauptversammlung die wichtigsten Aktivitäten des vergangenen Jahres auch in einem Video den Gästen präsentiert.

Auch die Jugendfeuerwehr konnte ihren Bericht humorvoll vortragen und den Kameraden der Aktiv-Mannschaft einen Einblick geben, was die Jugend im letzten Jahr geleistet hat. Dazu konnten in diesem Jahr auch drei Mitglieder aufgrund ihrer langjährigen Mitgliedschaft geehrt werden und erhielten das Ehrenzeichen sowie die Feuerwehrmedaille überreicht. Eine Ehrung für für 25 Jahre Mitgliedschaft und somit die Feuerwehrmedaille und Ehrenzeichen in Bronze gab es für Patrick Kreyer und Manfred Wagner, die Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft und somit die Feuerwehrmedaille in Silber erhielt Werner Keckeis überreicht. Dazu wurden in diesem Jahr Alois Keckeis, Herbert Knünz und Werner Nesensohn aufgrund langjähriger und besonderer Leistungen zu Ehrenmitgliedern ernannt. MIMA