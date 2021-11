Einsatzbereite Feuerlöscher

Bei der Feuerwehr Lustenau konnten hauseigene Feuerlöscher fachkundig gewartet werden.

Lustenau Bei der Feuerwehr Lustenau ließ die Bevölkerung am Wochenende ihre hauseigenen Feuerlöscher überprüfen und warten. „Denn, wenn es brennt, müssen die Löscher schnell und einwandfrei funktionieren“, erklärt Organisator und Feuerwehrmann Alexander Kopf. Die Löscher können das aufkommende Feuer in den eigenen vier Wänden eindämmen und einen schlimmeren Ausgang verhindern. Damit das alles einwandfrei funktioniert, müssen die Löscher per Gesetz alle zwei Jahre auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Der Zuspruch der Bevölkerung bei dem Angebot der Feuerwehr war groß. „Wir haben an einem Vormittag knapp 300 Löscher überprüft“, zeigt sich Kopf zufrieden.