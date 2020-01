„Einsatz wird geschätzt“

Marktgemeinde Nenzing ehrte verdienstvolle Vereinsmitglieder

„Alles Große auf der Welt geschieht nur deshalb, weil jemand mehr tut, als er tun müsste.“ Dieses Zitat von Hermann Gmeiner nahm der Nenzinger Bürgermeister Florian Kasseroler an den Beginn seiner Rede anlässlich einer Feier, bei der verdiente Funktionäre, die mindestens 20 Jahre als Funktionäre oder 50 Jahre als aktive Mitglieder in Nenzinger Vereinen tätig sind, geehrt wurden. Über 46 Prozent aller Vorarlbergerinnen und Vorarlberger leisten in einem Verein einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, betonte der Bürgermeister. „Sie sind der Gegenbeweis, dass unsere Gesellschaft insgesamt immer egoistischer wird.“ Dabei sei ehrenamtliches Engagement nicht immer mit Dank verbunden, gerade in der Funktion des Obmanns, beziehungsweise der Obfrau. „Allen recht getan ist fast nicht erfüllbar.“ Besonders stolz ist Florian Kasseroler, dass seine Heimatgemeinde nicht nur auf Einwohner bezogen wachse, sondern auch von innen. „Über 90 Vereine sind der Beweis für diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt.“