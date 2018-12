Einsatz in Lauterach: Wintergarten fängt Feuer

Lauterach - Am Dienstagmittag ereignete sich im Lerchenweg in Lauterach ein Zimmerbrand.

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Lauterach gerufen. Ein Wintergarten in einem Wohnblock im ersten Obergeschoss hatte Feuer gefangen. Wie genau das Feuer ausgebrochen ist, ist bisher unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und das Übergreifen auf andere Teile des Gebäudes verhindern.