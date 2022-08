"Einsamkeit gehört zum Leben"

Autor Daniel Schreiber hat am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" über sein neues Buch "Allein" gesprochen.

Der deutsche Autor und Journalist ist am Freitag und Samstag zu Gast beim FAQ Bregenzerwald. Dort liest er aus seinem dritten Werk "Allein". In dem Buch geht er der Frage nach, wie man alleine glücklich sein.

"In Deutschland leben 18 Millionen Menschen allein, 40 Prozent aller Haushalte", erläutert Schreiber bei Vorarlberg LIVE. Alleine zu leben heiße nicht zwangsläufig einsam zu sein. "Im Gegenteil, man muss sich sogar noch andere Beziehungen suchen und Freundschaften und Familien anderes pflegen", spricht der Autor aus Erfahrung. Die Einsamkeit werde in dem Buch aber nicht ausgeklammert. "Da gehört zu unserem Leben dazu, sogar in Beziehungen kann man sich einsam fühlen."