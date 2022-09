"Einmalzahlungen verpuffen"

Karl Dürtscher, Bundesgeschäftsführer Gewerkschaft GPA, war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Keine leichte Aufgabe

Der Schrunser Karl Dürtscher ist seit vielen Jahren bei den KV-Verhandlungen an vorderster Front im Einsatz. Der Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) bereitet sich auf harte Verhandlungen mit den Arbeitgebervertretern vor, deren Verhandlungsteam ebenfalls seit langem von einem Hohenemser, dem Industriellen Johannes Collini, geführt wird. Beiden ist bewusst, dass in der derzeitigen schwierigen Situation, keine leichte Aufgabe auf sie zukommt, zumal sich die weiteren Verhandlungen in allen Branchen am Ergebnis der Metaller orientieren. Bei Vorarlberg LIVE stellte sich der Arbeitnehmervertreter den Fragen von Moderatorin Magdalena Raos.