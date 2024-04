Erfahrungen sammeln mit einem ESK-Freiwilligendienst

Am 24. April findet in Feldkirch ein Infoabend zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

„Rückblickend kann ich sagen, dass diese vier Monate eine intensive Phase für meine persönliche Entwicklung waren, für die ich sehr dankbar bin. Die Erfahrung, ins Ausland zu gehen, kann ich nur jedem empfehlen – es lohnt sich, und ich würde es jederzeit wieder tun“, sagt Lisa Böhm, 20 Jahre. Von Oktober 2023 bis Februar 2024 hat die junge Koblacherin einen ESK-Freiwilligendienst in der ungarischen Stadt Debrecen absolviert. Bei der Köz-Pont Ifjúsági Egyesület hatte sie unterschiedliche Aufgaben – vom Unterrichten in Gymnasien bis zur Leitung eines Deutschen Konversationsklubs war jeder Tag mit neuen Erfahrungen und Challenges gefüllt. Gerne teilt Lisa Böhm ihre Erfahrungen mit Interessierten im Rahmen eines Infoabends zum ESK-Freiwilligendienst am Mittwoch, 24. April 2024, 18.30 Uhr im Graf Hugo in Feldkirch.