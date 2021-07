Einmal so richtig loslassen

Tanz ist exceptional lädt zu Workshops quer durchs Ländle.

Neue „moves“ lernen, die eigenen Grenzen austesten oder einfach mal wieder so richtig loslassen und auspowern – das können Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren kommende Woche kostenlos in Form von vier Outdoor-Workshops in Bludenz, Bregenz, Lustenau und Andelsbuch sowie einer Tanzwerkstatt in Dornbirn. Unterrichten wird Valentin Alfery (Choreograf, Tänzer und Gründer der urbanen Tanzcompany Hungry Sharks). Das Ergebnis der Tanzwerkstatt ist dann in Form einer Tanzperformance beim Finale am Samstag, den 24. Juli, um 19.30 Uhr am Spielboden zu erleben.

Die Offenen Workshops finden jeweils von 18.00 bis 20.00 Uhr statt. Los geht´s in Bludenz am 19.7. auf dem Remise-Vorplatz, die weiteren Termine sind am 20.7. in Bregenz auf der Grünanlage Seepromenade, am 21.7. auf dem Schulhof der VS-Kirchdorf in Lustenau und am 22.7. in Andelsbuch auf dem Parkplatz vor dem Werkraumhaus.