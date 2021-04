Einmal quer durch Bludenz

Bludenz. Nachdem Bürgermeister Simon Tschann schon in verschiedenen Abteilungen fleißig mitangepackt hatte, begleitete er heute die Amtsboten auf ihrer Tour durch Bludenz.

„Ich habe mir vorgenommen, mir in regelmäßigen Abständen ein Bild von den Abteilungen im Rathaus zu machen und aktiv in den verschiedenen Bereichen mitzuarbeiten. Bisher habe ich bereits im ASZ mitangepackt und war mit der Müllabfuhr unterwegs. Heute stand dann die Tour mit den beiden Amtsboten auf dem Programm“, so Bürgermeister Simon Tschann.