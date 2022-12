"Einmal mit Vorbild Peter Sagan am Start stehen"

Der Klauser Laurin Nenning erhält mit 18 Jahren einen Profivertrag.

Wunschfahrer Moran Vermeulen neu in der Vorarlberg „Squadra“

Er gilt als einer der stärksten Österreicher mit mehr als realistischen Chancen auf einen Profivertrag in der World Tour. Diesen nächsten Schritt möchte der 25-jährige Steirer aus der Ramsau nach drei Jahren bei Felbermayr-Wels mit dem Team Vorarlberg vollziehen. Moran Vermeulen sicherte sich 2021 den Sieg in der österreichischen Rad Bundesliga. Zudem ließ er bereits international mehrmals seine Klasse aufblitzen (u.a. Gesamtzweiter der Tour de Serbia). Vermeulen fühlt sich wohl bei schweren, hektischen Rennen, sowie auf klassikerähnlichen Profilen. Der Bruder des ÖSV Langläufers Mika, brennt bereits auf seinen ersten Renneinsatz Anfang März im Trikot des Team Vorarlberg.

Mit dem 18-jährigen Laurin Nenning kommt ein ganz junger Vorarlberger aus Klaus ins Team. Er befindet sich noch in der Lehrausbildung bei der Firma Hirschmann Automotive und wird entsprechend gezielt an die Profiszene herangeführt.

Laurin Nenning zum Einstieg im Team Vorarlberg: „Ich komme aus dem MTB-Bereich und sehe meine aktuellen Stärken am Berg. Diese möchte ich weiter ausbauen und mich entsprechend entwickeln. Ich weiß, dass dies eine große Herausforderung ist, aber ich werde sie annehmen. Mein erstes Ziel: am Start zu stehen mit meinem großen Vorbild Peter Sagan – das wäre was!“

Mit Peter Inauen (26) aus Gais in der Schweiz, kommt kein Unbekannter ins Team. Inauen überzeugte bereits an der Rekordfahrt als Gastfahrer im Vierer Bewerb des Race Around Austria 2021 als starker Allrounder und meldet sich fit zurück nach einem Verletzungsjahr 2022.