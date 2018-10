Einmal keine und einmal schon Punkte eingeplant

Zwei unterschiedliche Auswärtsspiele bestreitet die VEU Feldkirch in 24 Stunden in Italien.

Auch dieses Jahr hat die Mannschaft aus Venetien in fünf Spielen immer gepunktet und erst einmal Punkte abgeben müssen, als sie sich in Jesenice in der Verlängerung geschlagen geben musste. Der Titelverteidiger zählt auch in dieser Saison zu den absoluten Favoriten. Vor allem daheim sind die Italiener eine fast uneinnehmbare Festung. Es wartet also eine sehr schwere Aufgabe auf die Cracks der VEU Feldkirch.