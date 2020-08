Einmal im Jahr eine Kraftquelle

Der Marientag wird in der Pfarre Hatlerdorf zu einer Wallfahrt genutzt.

Dornbirn. Der Feiertag am 15. August ist der Mutter Gottes geweiht. Die katholische Kirche feiert an diesem Tag das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. In der Pfarre Hatlerdorf in Dornbirn gehört es schon lange zur Tradition, dass der Feiertag mit einer Wallfahrt verbunden wird. So pilgerte am vergangenen Samstag, bereits eine Stunde nach Mitternacht, eine Gruppe zu Fuß zur Wallfahrtskirche am Liebfrauenberg. Auch Werner Ilg war unterwegs. Für ihn war es nicht das erste Mal. „Die Wallfahrt zur Mutter Gottes ist für mich eine Kraftquelle“, begründet er seine Motivation mitten in der Nacht nach Rankweil zu pilgern. Ilg leistet seit über zehn Jahren Sozialarbeit. Er reist regelmäßig nach Enugu (Nigeria) und unterstützt dort die Menschen mit seiner Hilfe zur Selbsthilfe. Er macht es ehrenamtlich. „Da braucht es einmal im Jahr eine Tankstelle, um den Tank wieder zu füllen“, erzählt der Dornbirner Pensionist lachend. Die Wallfahrt machte auch Irmgard Rein wieder mit, das bereits zum 36. Mal, wie sie sagt. Als „jungs Moadle“ habe sie zum ersten Mal teilgenommen“, erinnert sie sich. „Jetzt bin ich 75, und es macht mir nach wie vor Freude, und dass wir bei der Ankunft frühmorgens mit Kaffee und Selbstgebackenem erwartet werden, schätze ich sehr“, sagt die langjährige Pilgerin, denn nach dem langen Fußmarsch gibt es die willkommene Stärkung im Innenhof der Basilika.